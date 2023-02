Pressestimme: 'Frankenpost' zur Lage der deutschen Innenstädte

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Lage der deutschen Innenstädte:

"Wenn man realistisch ist, gibt es kein Zurück in die alten Zeiten vor dem Internet. Nun müssen es andere Dinge werden, die das öffentliche Leben in den Innenstädte attraktiv halten. Neben der Kultur könnte es vor allem die Gastronomie sein, die Menschen wieder anzieht. In Spanien und Italien kann man das schön beobachten. Die Städte sollten sich gut überlegen, ob sie sich ihre bürokratische Gängelung bei der Außengastronomie wirklich noch leisten können."/yyzz/DP/he