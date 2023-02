Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum EU-Gipfel

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum EU-Gipfel:

"EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat mit Selenskyj das europäische Sternenbanner hochgehalten. Eine eindrucksvolle Inszenierung, die aber Hoffnungen in der Ukraine schürt, die schwer in Einklang zu bringen sind mit dem, was die EU wirklich zu leisten bereit und in der Lage ist. Gewiss, sie unterstützt die Ukraine finanziell und mit Waffen. Ein Beitritt jedoch, daran darf kein Zweifel bestehen, liegt in weiter Ferne. An den Kriterien für eine Aufnahme, die auch andere beitrittswillige Länder erfüllen müssen, wird nicht gerüttelt. Ohne Stabilität und einen Frieden mit Russland kann die Ukraine schon wegen der Beistandsklausel im EU-Vertrag nicht beitreten. Was an den besonderen Beziehungen und der Verantwortung Europas für die Ukraine nichts ändert."/yyzz/DP/he