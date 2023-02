Russland startet wieder massive Luftangriffe auf die Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Russland hat in der Nacht zu Freitag erneut massive Angriffe auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine gestartet.

Allein in der südöstlichen Stadt Saporischschja seien innerhalb einer Stunde mindestens 17 Raketen eingeschlagen, wie die Behörden mitteilten. Es sei der schwerste Luftangriff auf Saporischschja seit Beginn der russischen Invasion vor knapp einem Jahr. Auch in Chmelnyzkyj in der Westukraine, in Charkiw im Nordosten und in der Region Dnipropetrowsk im Zentrum des Landes seien Infrastruktur-Anlagen beschossen worden. Noch während des morgendlichen Berufsverkehrs heulten im ganzen Land Luftschutzsirenen. In der Hauptstadt Kiew und der umliegenden Region waren Explosionen zu hören. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen und warnten vor der Gefahr neuer Angriffe. Landesweit wurde eine Notabschaltung der Stromversorgung angeordnet.

"Feindliche Flugzeuge sind in der Luft und Schiffe mit Kaliber-Raketen sind auf dem Meer. Der Feind hat die Raketen abgeschossen. Der Luftalarm wird lange andauern", sagte der Gouverneur der südlichen Region Odessa, Maxym Martschenko. Er rief die Bevölkerung auf, die Luftalarmsirenen nicht zu ignorieren und sich in Schutzräume zu begeben. Das ukrainische Militär teilte im Fernsehen mit, die Luftabwehr habe fünf von sieben Drohnen und fünf von sechs Kaliber-Raketen abgeschossen, die von den russischen Streitkräften abgefeuert worden seien. Das russische Militär habe zudem 35 S-300-Raketen in den Regionen Charkiw und Saporischschja abgefeuert. Die ukrainische Luftabwehr ist nicht in der Lage, diese Art von Raketen abzuschießen.

Russland hat in den vergangenen Monaten mehrfach massive Luftangriffe vor allem auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine gestartet. Die Ukraine und der Westen werfen der russischen Führung vor, auf diesem Weg den Winter als Waffe einzusetzen. Russland bestreitet, zivile Ziele anzugreifen. Die Ukraine hat zudem angesichts des bevorstehenden Jahrestags der russischen Invasion am 24. Februar vor einer neuen russischen Großoffensive gewarnt.

