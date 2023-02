S&P 500® - “golden cross” im Statistik-Check

Anfang Februar kam es beim S&P 500® zu einem bemerkenswerten Chartsignal. Gemeint ist das positive Schnittmuster zwischen 50- und der 200-Tages-Linie, welches wir zuletzt mehrfach diskutiert hatten (siehe „HSBC Daily Trading vom 30. Januar sowie vom 2. und 9. Februar). Auf Basis der Daten seit 1945 wollen wir dieses sog. „golden cross“ näher untersuchen. Wie oft war das Chartsignal in den vergangenen gut 75 Jahren tatsächlich erfolgreich? Mit welchen durchschnittlichen Kursertrag können Anlegerinnen und Anleger auf 12-Monats-Sicht nach einer positiven Überschneidung tatsächlich rechnen? Doch der Reihe nach: Seit 1945 kam es bei den amerikanischen Standardwerten insgesamt 39 Mal zu einem „golden cross“. Es handelt sich also um ein eher seltenes Phänomen, welches nur etwa alle zwei Jahre vorkommt. 12 Monate nach dem Signal notierte der S&P 500® in 30 Fällen im Plus, während 9 Mal Kursverluste zu Buche stehen. Mit fast 77 % weiß die Trefferquote somit absolut zu überzeugen. Auch das durchschnittliche Kursplus ein Jahr nach dem positiven Schnittmuster ist mit gut 10 % ein absoluter Hingucker. Unter dem Strich bietet das „golden cross“ im historischen Check eine hohe Trefferquote und überdurchschnittliche Erträge – ein gutes Omen für das aktuelle Signal?

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

