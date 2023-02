"Spiegel" - Pistorius will 10 Milliarden Euro mehr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert nach "Spiegel"-Informationen eine Aufstockung seines regulären Etats um zehn Milliarden Euro.

Bei einem Gesamtvolumen von dann 60 Milliarden Euro solle es auch die nächsten Jahre bleiben, berichtete das Magazin am Freitag. Andernfalls sei die von Kanzler Olaf Scholz angekündigte Modernisierung der Bundeswehr nicht zu schaffen, hätten die zuständigen Beamten in ersten Etatgesprächen argumentiert. Dringend gebraucht werde etwa Munition, deren Beschaffung in dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro nicht vorgesehen sei. Aus dem Umfeld von Bundesfinanzminister Christian Lindner zitiert der "Spiegel" die Bereitschaft, dem neuen Minister weiteres Geld zur Verfügung zu stellen, "damit er nicht von vornherein als geschwächt dasteht".

Von beiden Ministerien lag dazu zunächst keine Stellungnahme vor.

