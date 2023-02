Umfrage - CDU liegt in Berlin vor Wahl vorne

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Berlin liegt die CDU dem ZDF-Politbarometer zufolge in der Bundeshauptstadt in Führung.

Sie käme danach auf 25 Prozent, dahinter folgen die SPD mit 21 und die Grünen mit 17 Prozent. Die Linken würden elf Prozent, die AfD zehn und die FDP sechs Prozent erreichen, hieß es am Donnerstag unter Berufung auf Forschungsgruppe Wahlen. Die Änderungen zur Vorwoche beschränken sich auf die CDU, die einen Prozentpunkt gewann, und die Grünen, die einen Punkt verloren. Dabei wussten allerdings 33 Prozent der Befragten nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollten. Die Koalitionsbildung in Berlin gilt als offen. Aufgrund zahlreicher Fehler bei der Abstimmung im September 2021 wird am Sonntag die Wahl wiederholt.

(Bericht von Scot W. Stevenson; Redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)