Den heutigen Börsentag bei Wienerberger hätte man sich sparen können.

Bei unbedeutendem Tradingvolumen tat sich heute nicht viel. Die bescheidene Anzahl an Trades konnte am Kurs nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 27,50 €.

Über den Tag schwankte der Aktienkurs stark, seinen Tiefststand erreichte er bei 27,32 €, der Höchstkurs lag bei 27,74 €.