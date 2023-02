CDU-Spitzenkandidat Wegner: 'Berlin hat den Wechsel gewählt'

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat nach den Prognosen zum Ausgang der Berliner Abgeordnetenhauswahl den Regierungsanspruch für seine Partei erhoben. "Unser Auftrag ist es, eine stabile Regierung zu bilden. Wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen", sagte Wegner am Sonntag in Berlin. "Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal, und ich kann nur sagen: Berlin hat den Wechsel gewählt", sagte Wegner unter lautem Jubel von CDU-Anhängern. Bei der Wahl in Berlin wurden die Christdemokraten laut Prognosen erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder stärkste Kraft./uk/DP/he