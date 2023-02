Abwärtsgap lässt Inselumkehr entstehen

„Ermüdungserscheinungen“, so lautete unsere Überschrift am vergangenen Freitag. Damit haben wir ins Schwarze getroffen, denn beim DAX® kam es zum Wochenabschluss zu den erwarteten Gewinnmitnahmen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Aktienbarometer nach zuvor drei Aufwärtsgaps binnen kürzester Zeit am Freitag das spiegelbildliche Pendant gen Süden hinnehmen musste. Konkret steht eine Abwärtskurslücke bei 15.520/15.488 Punkten zu Buche. In Verbindung mit dem vorangegangenen Aufwärtsgap entsteht sogar eine lehrbuchmäßige Inselumkehr (siehe Chart). Aufgrund dieses negativen Chartmusters sollten Anlegerinnen und Anleger kurzfristig ihren Fokus vor allem auf die Unterseite legen, zumal auch die jüngste Wochenkerze einen markanten Docht aufweist. Die Kombination aus dem Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (15.246 zu 15.222 Punkte) steckt gegenwärtig einen wichtigen Rückzugsbereich ab. Im strategischen Kontext ist dann auch vor allem die horizontale Haltezone zwischen 15.000 und 14.800 Punkten zu nennen, welche in den letzten beiden Jahren immer wieder in schöner Regelmäßigkeit ihre Bedeutung unter Beweis stellen konnte.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

