At & T legt zu

Das geringere Volumen tat dem Stückpreis von At & T heute keinen Abbruch. Für die Aktie war es bei Börsenschluss ein guter Tag.

Die Aktie legte zu ihrem Eröffnungskurs heute 0,70 € zu. Beim Schlusskurs von 30,35 € bedeutete dies dann ein Tagesergebnis von 2,36%. Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Preis bei 29,85 €. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At & T-Aktie um dramatische -36,77% abwärts.