DAX – Adidas und Airbus sorgen für freundlichen Wochenstart!

Gemischte Vorgaben aus Asien sorgten für einen zögerlichen Start in den heutigen Handel. Im weiteren Verlauf distanzierte sich der DAX® allerdings von der 15.300 Punktemarke. Unterstützung kam in erster Linie von den Aktien von Adidas und Airbus. Der Sportartikelhersteller schockte die Anleger vergangene Woche mit schwachen Zahlen für 2022. „Die Zahlen sprechen für sich selbst. Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten“, sagte der neue Adidas-Chef Björn Gulden bei der Vorlage der Zahlen. „2023 wird ein Übergangsjahr sein, um die Basis zu schaffen, wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu werden.“ Heute griffen mutige Anleger wieder zu. In diesen Tagen gibt es zahlreiche Meldungen, die auf einen Großauftrag für Airbus aus Indien hindeuten. Offiziell ist jedoch noch nichts.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.400/15.650/16.270 Punkte Unterstützungsmarken: 14.980/15.220/15.275 Punkte Nach dem deutlichen Kursabschlag am Freitag griffen einige Anleger am Vormittag wieder zu und schoben den DAX® kurzzeitig auf 15.380 Punkte nach oben. Die Nervosität ist dennoch hoch. Im Wochenverlauf werden noch Inflationszahlen aus den USA erwartet, die maßgebliche Impulse liefern können. Zunächst hat der Index jedoch zwischen 15.220 und 15.275 Punkten eine Unterstützungszone gebildet. Solange diese Range nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.400 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum Hoch der vergangenen Woche bei 15.650 Punkten. Sinkt der DAX® hingegen unter 15.220 Punkte richten sich die Blicke auf die nächste Unterstützung bei 14.980 Punkte

DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 06.10.2022 – 13.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2018 – 13.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

*Zeichnungsfrist bis 23.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.02.2023; 11:20 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 24,28 15 14.293,779045 14.804,066957 Open End DAX® HC01HP 16,31 20 14.548,957696 14.931,595283 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.02.2023; 11:20 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 6,17 -15 16.327,659115 15.816,603385 Open End DAX® HC30J6 3,12 -20 16.072,480464 15.689,955429 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.02.2023; 11:20 Uhr

