DAX wartet ab, Inflationsdaten im Fokus, Fraport mit mehr Passagieren, Lucid

Zum Wochenstart hat der DAX auf die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street keine klare Tendenz zeigen können. Der Dow Jones war leicht im Gewinn, der Nasdaq leicht im Minus und insgesamt performte der DAX auf Wochensicht punktgleich mit dem S&P500 und verlor ein Prozent.

Die 15.300er-Bereich hielt heute und auf der Oberseite war kein Übertreffen der 15.380 möglich. Damit haben wir heute eine Handelsspanne von unter 80 Punkten und warten auf den nächsten Impuls, der am Dienstag mit den US-Verbraucherpreisen kommen könnte. Diese schauen wir uns im Detail an und erwähnen die Daten aus Deutschland und Europa, welche hier deutlichen Nachholbedarf haben.

Aus dem Aktienbereich fiel die Quantum Battery Metals bei den umsatzstärksten Werten heute auf. Was steckt dahinter und wie kann man dies werten? Immerhin haben wir schon mehrfach in diesem Umfeld starke Bewegungen bei marktengeren Werten gesehen. Eine Lucid Motors setzten wir daher aus aktuellem Anlass auch wieder mit auf die Agenda.

Aus Deutschland war die Fraport heute mit News spannend. Die Passagierzahlen stiegen im Januar erneut an und damit kann man positiv in das neue Jahr blicken. Das Frachtaufkommen ist jedoch weiter rückläufig, von daher sind die aktuellen Analysten-Ratings noch deutlich zurückhaltend. Immerhin hat die Aktie in diesem Jahr bereits 20 Prozent zugelegt.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.