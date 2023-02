Ein guter Tag für Mayr-Melnhof Karton: 0,51% bei Börsenschluss

Der Aktienkurs für Mayr-Melnhof Karton konnte am heutigen Montag zulegen, auch wenn das Handelsvolumen eher gering war. Zwischen dem Preis bei Börseneröffnung von 155,20 € und dem Schlusspreis von 157,00 € lag für die Mayr-Melnhof Karton-Aktie heute ein ordentlicher Gewinn von 0,51%. Halten war heute die richtige Strategie, die Aktie verabschiedete sich heute auf ihrem Höchstkurs. Ungeachtet des heutigen Kursgewinnes haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Mayr-Melnhof Karton-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -6,66% eingebüßt.