Ein Schlag ins Kontor

Zum Jahresende 2022 hatten wir einige „Silvesterwetten“ vorgestellt. Häufig bieten besonders schwache Titel des Vorjahres zu Beginn des neuen Jahres deutliche Erholungschancen. In diese Kategorie fiel seinerzeit die Adidas-Aktie, welche zudem noch einen überzeugenden Chartverlauf aufwies (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. Dezember ). Zwischenzeitlich hatte die erwartete „Rohrkrepierer-Rally“ den Titel bis in den Zielereich der horizontalen Barrieren der letzten sechs Jahre bei rund 160 EUR getragen, doch die Kursentwicklung vom Freitag hat tiefe Spuren hinterlassen. So musste das Papier ein deutliches Abwärtsgap (154,72 EUR zu 144,68 EUR) hinnehmen. Mit der beschriebenen Kurslücke hat die Aktie zudem den Erholungstrend seit November (akt. bei 153,05 EUR) gebrochen und ist erneut unter die 200-Tages-Linie (akt. bei 146,66 EUR) zurückgefallen. Auf der Indikatorenseite liefert der MACD gerade ein neues Ausstiegssignal, während im Verlauf des RSI eine Toppbildung vorliegt. In der Summe hat das Chartbild ernsthaften Schaden genommen. Unterstützungen bestehen bei 129 EUR und vor allem bei rund 116 EUR (Tiefs vom Dezember).

adidas (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart adidas

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

