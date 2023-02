EQS-News: SOWITEC unterzeichnet Verträge über den Verkauf von drei Solarentwicklungsprojekten in Mexiko mit einer Gesamtleistung von 570 MW

EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Vertrag

SOWITEC unterzeichnet Verträge über den Verkauf von drei Solarentwicklungsprojekten in Mexiko mit einer Gesamtleistung von 570 MW



Sonnenbühl, 13. Februar 2023 – Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat Verträge über den Verkauf von drei Solarentwicklungsprojekten in Mexiko mit einer Leistung von insgesamt 570 MW an einen großen internationalen Energieversorger unterzeichnet. Diese Projekte gehören zu einem Portfolio mit einer Gesamtleistung von 1.000 MW, für dessen Entwicklung SOWITEC erst 2022 ein Joint-Venture gegründet hat. Die drei Solarprojekte befinden sich bereits im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit gesicherten Flächen und allen erforderlichen Umweltgenehmigungen. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich ab 2025 erfolgen.



Frank Hummel, CEO der SOWITEC group: „Wir freuen uns, dass sich Mexiko als großer und wichtiger Markt für SOWITEC wieder positiv entwickelt. Es hat sich als absolut richtig erwiesen, trotz des seit 2018 schwierigen Umfelds an dem langfristig intakten Marktpotenzial festzuhalten und unsere Aktivitäten dort konsequent fortzusetzen. Zugute kommen uns dabei vor allem auch unsere langjährig gewachsenen Kontakte, die wir seit unserem Markteintritt in 2008 intensiv pflegen.“



Seit 2018 hat sich die Wachstumsdynamik des mexikanischen Strommarktes unter der derzeitigen Regierung spürbar verlangsamt. Insbesondere für private Unternehmen bestehen seitdem Investitionshemmnisse in Form von Verzögerungen bei den Genehmigungsverfahren, Beschränkungen bei der Übertragung, politischen Veränderungen und mangelnder Rentabilität. Es wird jedoch erwartet, dass spätestens mit der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 auch die Privatwirtschaft sich wieder verstärkt am Ausbau der Erneuerbaren Energien beteiligen kann und wird. Darauf bereiten sich zahlreiche große Investoren schon jetzt vor, indem sie eine substanzielle Pipeline aus Wind- und Solarprojekten gezielt aufbauen.



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

www.sowitec.com



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de

