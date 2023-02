Ethereum Kurs fällt unter 1.500 Dollar – Anleger fürchten Inflationsdaten

Einen Tag vor Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten suchen Anleger am Krypto-Markt das Weite. Zu groß ist die Furcht, dass der Preisdruck entgegen den Erwartungen doch wieder angezogen haben könnte. Von zentraler Bedeutung bleibt somit die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks.

Für eine Ether-Einheit müssen Anleger am Montagvormittag rund 1.486 Dollar auf den Tisch legen und damit über drei Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Auf Wochensicht belaufen sich die Verluste damit auf rund neun Prozent.

US-Inflationsdaten im Blick – weiterhin rückläufige Inflation erwartet

Ein Cocktail aus Inflationssorgen, gebündelt mit Sorgen, dass der jüngste Konjunkturoptimismus an Schwung verliert, lässt Anleger auf der Hut sein.

Mit Spannung erwarten Anleger neue Zahlen zu der US-Inflationsentwicklung, welche am Dienstag um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Sollte sich die Inflationsdynamik hartnäckiger erweisen als erwartet, könnte dies die Notenbanken hinter den Kulissen zum Grübeln zwingen. Konkret erwarten Fachmänner, dass sich der Preisdruck in den USA im vergangenen Monat weiter abgeschwächt haben könnte (6,2 Prozent), nachdem die Inflation im Dezember noch bei 6,5 Prozent lag.

Nach zuletzt 9,1 Prozent im Juni gestaltete sich die Entwicklung der Verbraucherpreise bis Ende des Jahres rückläufig.