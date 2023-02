Europäische Börsen hangeln sich vor US-Inflationsdaten nach oben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben sich in Erwartung von US-Inflationszahlen vorsichtig vorangewagt.

Der Dax ging am Montag 0,6 Prozent höher auf 15.397,34 Punkten aus dem Handel, sein europäisches Pendant EuroStoxx50 gewann 1,1 Prozent auf 4244 Zähler. Auch die wichtigsten US-Börsen-Indizes notierten höher.

"Auch wenn zahlreiche Indikatoren für eine Korrektur sprechen, bleibt es bislang bei einer Konsolidierung auf hohem Niveau", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. Grund seien die am Dienstag anstehenden US-Inflationsdaten. Kein Anleger wolle auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Von Reuters befragte Experten gehen für Januar von einem Rückgang der Teuerungsrate auf 6,2 von 6,5 Prozent im Dezember aus. Sollte sich der Anstieg in den Verbraucherpreisen wie erwartet weiter verlangsamen, wäre dies eine hervorragende Nachricht für den Aktienmarkt, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Würde der Abwärtstrend allerdings unterbrochen und die Daten wieder einen Anstieg in der Kernrate zeigen, dürfte der Damm zunächst wohl brechen.

POSITIVE WIRTSCHAFTSDATEN

Auch eine Aufhellung der Konjunkturaussichten in Europa stimmte die Marktteilnehmer optimistisch. Angesichts der bislang gut gemeisterten Energiekrise kann Deutschland der EU-Kommission zufolge 2023 eine Rezession knapp vermeiden. Die Brüsseler Behörde erwartet beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein kleines Plus von 0,2 Prozent, nachdem sie im November noch ein Minus von 0,6 Prozent veranschlagt hatte. Zudem dürfte der Euro-Raum mit 0,9 Prozent stärker wachsen als gedacht, wie aus der am Montag vorgelegten Winterprognose hervorgeht.

Auch aus China kamen positive Daten. Die Neuvergabe von Bankkrediten in der Volksrepublik stieg im Januar stärker als erwartet auf einen Rekordwert von umgerechnet rund 720 Milliarden Dollar. Die anziehende Kreditvergabe ließ den Markt hoffen, dass die Talsohle allmählich durchschritten sei und sich die Wirtschaft erholen werde, teilten die Analysten von China Merchants Securities mit. Die Analysten von Nomura warnten jedoch, dass die Kreditvergabe an private Haushalte nach wie vor gedämpft sei.

SAAB WEGEN INDISCHER RÜSTUNGSPLÄNE AUF REKORDHOCH

Bei den Einzelwerten gehörte Airbus mit einem Kursplus von 1,7 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Air India hat Insidern zufolge eine der größten Flugzeugbestellungen in der Geschichte der Luftfahrt aufgegeben. Die Fluggesellschaft kaufe bei Airbus und Boeing insgesamt 470 Flugzeuge, die zu Listenpreisen mehr als 100 Milliarden Dollar kosteten, sagten Brancheninsider. Die Aktien von Boeing gewannen in New York 1,5 Prozent auf 216,06 Dollar.

Indiens Pläne einer Verdreifachung der Rüstungsexporte ließen Anleger zudem zu Rüstungsherstellern greifen. Die Aktien des schwedischen Rüstungskonzerns Saab kletterten um zeitweise rund neun Prozent auf ein Rekordhoch von 523,40 schwedische Kronen. Die Titel von Thales zogen in Paris 2,6 Prozent an. Rheinmetall-Anteilsscheine verteuerten sich um 1,3 Prozent.

In Wien verloren die Wertpapiere der Bank Bawag 4,7 Prozent und fielen damit ans Ende des österreichischen Leitindex. Der Gewinn im vierten Quartal lag unter den Markterwartungen. Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit der Stadt Linz im abgelaufenen Geschäftsjahr. "Der Aktienkurs ist im letzten Jahr um 17 Prozent gestiegen und die Bawag wird mit einem Aufschlag gehandelt, daher liegen die Erwartungen hoch", schrieben die Analysten der Erste Group.

