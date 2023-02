Fed-Direktorin erwartet sanfte Landung der US-Wirtschaft trotz höherer Zinsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft wird trotz voraussichtlich weiter steigender Zinsen laut Notenbank-Direktorin Michelle Bowman nicht in einen Abwärtsstrudel geraten.

Sie gehe davon aus, dass eine "sanfte Landung" der Konjunktur weiter möglich sei, sagte sie am Montag auf einer Veranstaltung der American Bankers Association in Orlando im Bundesstaat Florida. Zu diesem Szenario trügen ein sehr starker Arbeitsmarkt und eine sich abschwächende Inflation bei. Auch wenn noch viele Konjunkturdaten vor der nächsten Fed-Sitzung am 22. März anstünden, gehe sie von weiteren Zinserhöhungen aus.

"Wir sind noch weit davon entfernt, Preisstabilität zu erreichen. Und ich erwarte, dass es nötig sein wird, die Geldpolitik weiter zu straffen, um die Inflation Richtung Zielwert zu bringen", sagte das Fed-Führungsmitglied. Die US-Notenbank strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an. Für die am Dienstag anstehenden und an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Inflationsdaten im Januar erwarten von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten einen Rückgang auf 6,2 von 6,5 Prozent im Dezember.

Die Fed schaltete angesichts der abflauenden Inflation jüngst einen weiteren Gang herunter und erhöhte den Leitzins um einen Viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Damit kehrt nach einer Serie eher großer Zinsschritte wieder ein Stück Normalität in der Geldpolitik ein.

Bowmans Direktoriumskollegin Lisa Cook hatte sich jüngst für kleine Schritte auf dem Zinserhöhungspfad ausgesprochen, zumal die Notenbank gewisse Fortschritte beim Zurückweichen der Inflation sehe. Die Fed werde Kurs halten, bis die Inflation eingedämmt sei, betonte Cook. Die Fed sei mit den Zinserhöhungen noch nicht am Ende.

