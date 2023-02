GNW-Adhoc: Minelab stellt 3 unglaubliche Produkte auf der IWA Outdoor Classics Show Vor

^NÜRNBERG, Deutschland, Feb. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minelab

(https://www.minelab.com/usa/), der Weltmarktführer für Metalldetektionstechnologien zur Goldsuche, Schatzsuche und Minenräumung, wird auf der IWA Outdoor Classics Show 2023 (https://www.iwa.info/en) in vollem Umfang zu sehen sein. Vom 2. bis 5. März treffen sich Branchenführer auf der angesagtesten Fachmesse für Hochleistungssportarten, Naturaktivitäten und persönlichen Schutz. "Wir sind begeistert, dass wir unsere neuesten, herausragenden Detektoren - den MANTICORE und den EQUINOX 700/900 - auf der IWA vorstellen können. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, Fachleuten und Fans die exquisiten Funktionen jedes dieser Modelle persönlich zu zeigen", sagte Vincent O'Brien, Geschäftsführer von Minelab Europe.. In Halle 4, Stand 4-424, stellt Minelab die folgenden Modelle aus: MANTICORE: Multi-IQ+ ist ein unvergleichliches Detektionserlebnis, das auf der ursprünglichen Multi-IQ-Technologie der Marke aufbaut. Es überträgt mehr Leistung, arbeitet mit einer größeren Reichweite und deckt mehr Ziele auf. Trotz seiner Leistung wiegt MANTICORE nur 2,9 Pfund und verfügt über ein dreiteiliges, zusammenklappbares Kohlefaser-Schachtsystem. MANTICORE verfügt außerdem über einen großen Farbbildschirm, der die intuitivste Benutzererfahrung bietet, die je bei einem Detektor angeboten wurde. Die Modelle EQUINOX 700 und 900: Diese Modelle verfügen über eine verbesserte Zieltrennung und hochauflösende Ziel-IDs, die es dem Detektor ermöglichen, zwischen Müll und Schätzen zu unterscheiden wie nie zuvor. Diese Modelle sind 5 % leichter als ihre Vorgängermodelle und bis zu 16 Fuß wasserdicht. Über Minelab-Detektoren Die Metalldetektionstechnologie von Minelab wird als die beste der Welt gepriesen und bietet eine Reihe von Produkten für Anfänger und erfahrene Detektoren. Magnetische Mineralien, eisenhaltige Böden, tiefes Wasser und Sand sind für Minelab-Produkte kein Problem und machen sie anpassungsfähig an jede Umgebung. Minelab ist online (https://www.minelab.com/usa/) und im Einzelhandel weltweit erhältlich. Für weitere Informationen, besuchen Sie minelab.com (https://www.minelab.com/) und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/MinelabMetalDetectors), Instagram (https://www.instagram.com/minelabdetecting/), und Twitter (https://twitter.com/minelab). ANMERKUNG DER REDAKTION: Für weitere Informationen über Minelab und um ein Gespräch mit einem Sprecher des Unternehmens zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Nancy Trent oder Pamela Wadler unter 212-966-0024 oder pam@trentandcompany.com (mailto:pam@trentandcompany.com). °