Hensoldt: Rekordstände im Visier

Nachdem Hensoldt zu Beginn dieses Jahres aus seinem kurzzeitigen Abwärtstrend um 23,00 Euro ausgebrochen war, holte die Aktie richtig Schwung und stieg über 24,50 und 26,80 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch bei 27,95 Euro an. Damit wurden gleich zwei wichtige Ziele abgearbeitet. Bestehende Lang-Positionen sollten jetzt definitiv enger abgesichert werden, aber auch die Realisierung von Teilgewinnen kann auf aktuellem Niveau erfolgen.

Aktie rennt davon

Technisch sind weitere Zugewinne an rund 28,00 und sogar 29,05 Euro möglich, die steile Rallye in der aktuellen Form wird allerdings nicht ewig so weitergehen können. Eine sofortige Trendumkehr und Rückfall unter 26,30 Euro würde dagegen die Konsolidierungsvariante auf den Plan anrufen, Abschläge auf 25,55 und darunter 24,50 Euro könnten dann rasch folgen. Aus der Auswertung seit den Tiefs aus September 2022 geht jedoch nun eine fünfwellige Impulswelle hervor, sodass weitere Gewinne durchaus noch anhalten könnten.