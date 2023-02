Kein guter Montag für Zumtobel Group

Für Zumtobel Group lief es heute nicht so gut. Bei Eröffnung stand die Aktie noch bei 7,40 €. Der Kurs fiel dann im Laufe des Tages um -1,90%, um bei Börsenschluss bei 7,22 € zu landen. Damit war der Schlusspreis auch gleich der Tagestiefstkurs. Während gestern nicht nur ein Zuwachs, sondern sogar das Monatshoch erreicht wurde, bleibt nun abzuwarten, ob der heutige Verlust sich in den nächsten Tagen weiter fortsetzt. Die heutige ernüchternde Kursentwicklung schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -10,42% schließt.