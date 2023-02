Sixt: Hochstufung hilft

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit dem Verlaufstief aus 2022 aus Oktober zeigte seit einem Kursstand von 79,90 Euro eine intakte Aufwärtsbewegung, zu Jahresbeginn gelang es sogar den vorausgegangenen mittelfristigen Abwärtstrend durch einen Kurssprung über die Widerstandszone um 98,00 Euro zu überwinden. Die Folge war ein Anstieg über den EMA 50 direkt auf 122,20 Euro. Bislang stützte der EMA 50 die Notierungen vor einem tieferen Fall, allerdings präsentiert sich Sixt im Bereich der Zwischenhochs aus August letzten Jahres im Konsolidierungsmodus und könnte durchaus nach der steilen Rallye der letzten Tage zu einer Abwärtsbewegung ansetzen.

Analysten schieben Sixt-Kurs an

Zwar könnte Sixt durch weitere Kapitalzuflüsse noch eine letzte Spitze bis 127,00 Euro ausbilden, spätestens von da an dürften aber wieder Verkäufe das Papier dominieren. Abwärtsrisiken in Richtung 114,40 und darunter 110,00 Euro ergeben sich erst bei einem Bruch des 50-Tage-Durchschnitts bei 117,90 Euro. Im Idealfall setzt Sixt auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 104,70 Euro zurück und nimmt anschließend seine Rallye wieder auf. Bereits investierte Anleger sollten ihre Stopps jetzt deutlich nachziehen, knapp unterhalb des EMA 50 wäre durchaus eine Option. Aber auch die Realisierung von Teilgewinnen dürfte an dieser Stelle nicht schaden.