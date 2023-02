Trading-Idee der Woche: Neuordnung in der DAX-Familie

Die nächste reguläre Überprüfung der DAX-Zusammensetzung findet erst im März statt. Trotzdem wird es schon in diesem Monat zu nennenswerten Veränderungen kommen. Verantwortlich dafür ist eine Entscheidung der Linde-Aktionäre. Die hatten am 18. Januar mehrheitlich dafür gestimmt, dass der Industriegase-Konzern künftig nur noch an der New Yorker Börse gelistet sein wird. Der Rückzug von der Deutschen Börse wurde damit begründet, dass durch die europäischen Beschränkungen und die zusätzliche Komplexität die Bewertung der Linde-Aktie eingeschränkt worden sei.

Der DAX verliert seine Nummer eins

Für die Aktienkultur in Deutschland ist das ein herber Rückschlag. Und das gerade jetzt, wo das Interesse an börsennotierten Unternehmensbeteiligungen hierzulande gerade erst spürbar gestiegen ist. Im vergangenen Jahr hatten in Deutschland mit 12,9 Millionen Menschen so viele Anleger wie noch nie in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert. Die zunehmend beliebten Indexprodukte, die eins zu eins den DAX oder auch den EURO STOXX 50 nachbilden, werden Linde in Kürze aus ihrem Portfolio entfernen müssen. Der deutsche Leitindex verliert damit Ende Februar sein Schwergewicht. Aktuell ist die Aktie im DAX mit einem Anteil von gut zehn Prozent gewichtet, im EURO STOXX 50 sind es immerhin fast fünf Prozent.