Trading-Tipps – 7 unverzichtbare Kniffe für Ihren persönlichen Trading-Erfolg

Auf und ab – Höhen und Tiefen. Das Trading an der Börse kann einer Achterbahnfahrt gleichen. Auch wenn keine Garantie auf Erfolg an der Börse besteht, können Tricks und Kniffe helfen, Fehler zu vermeiden und den persönlichen Tradingstil optimieren – ohne den Aufkleber Risiko in diesem Kontext zu vergessen.

Im Folgenden sollen Trading-Tipps vorgestellt und näher erläutert werden.