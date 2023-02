Uniqa Insurance Group-Aktie notiert kaum verändert

Die Uniqa Insurance Group-Aktie war leicht im Aufwind.

Nicht viel, aber immerhin: 0,02 € machte die Uniqa Insurance Group-Aktie heute zu ihrem Eröffngskurs von 7,71 € gut. Der Schlusspreis von 7,87 € bedeutete einen leichten Kursgewinn von 0,25%.

Auch wenn das überschaubare Plus heute wie am 12.02.2023 positiv war, sah es teilweise nicht so aus. So wurden die vorigen Tiefstkurse alle unterschritten. Dann wiederum stieg der Aktienkurs aber auch wieder über das Niveau von gestern hinaus.

Das heutige Tagesergebnis bremst das Negativergebnis der letzten zwölf Monate ein wenig aus, Uniqa Insurance Group ist dennoch insgesamt um -2,60% abgerutscht.