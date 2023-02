Weng Fine Art beschließt Rückkauf eigener Aktien

Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606) will in der Zeit bis zum 30. Juni 2023 bis zu insgesamt 55.000 eigene Aktien von ihren Aktionären zurückkaufen, wie am Freitagabend berichtet wurde.

Die Aktien werden ausschließlich über die Börse erworben. Die erworbenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden können.

Die Weng Fine Art AG mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 gegründet und ist nach eigenen Angaben eines der führenden und profitabelsten Kunsthandelsunternehmen in Europa. Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien.

Redaktion MyDividends.de