At & T gibt nach

Bei unterdurchschnittlichem Marktinteresse musste die At & T-Aktie heute nachgeben. Ausgehend von 30,55 € bei Börsenstart ging es für At & T heute -0,35 € nach unten. Zu Börsenschluss lag das Wertpapier dann bei 30,00 €. Relativ büßte die At & T-Aktie also -1,15% ein. Vor Börsenschluss erholte sich die Aktie wieder von ihrem Tiefstkurs von 29,90 € Die Kursentwicklung bei At & T schien in den letzten beiden Börsentagen unentschlossen und pendelt derzeit auf und ab. Dem heutigen Verlust war gestern ein Plus von 2,36% vorangegangen.

Ein Blick auf die letzten 12 Monate sorgt bei Anlegern für weitere Sorgen: Um ganze -38,14% brach der Aktienkurs der At & T-Aktie ein.