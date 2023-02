DAX: am MA 50 gedreht

Der Deutsche Aktienindex DAX weist am Dienstag zwar keine Freudensprünge auf, konnte aber dennoch intraday seine Gewinne weiter auf 15.526 Punkte ausbauen. Für einen kleinen Schub sorgte unter anderem die Teuerungsrate in den USA, die um 0,5 % gegenüber Dezember gestiegen ist.

Schätzungen der Volkswörter gingen für die US-Verbraucherpreise von einem Anstieg um 0,5 % aus, tatsächlich wurde dieser Wert exakt getroffen. Energiepreise legten allerdings um 2,0 % zu, Spritpreise sogar um 2,4 %.

Insgesamt sind die Verbraucherpreise um 6,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was dem niedrigsten Wert seit Oktober 2021 entspricht.

Dieser Rückgang schürt natürlich die Hoffnungen, dass die US-Notenbank FED einen weniger restriktiven Zinskurs fährt, obwohl weitere Zinsanhebungen angekündigt wurden. Letztendlich fahren die Währungshüter auch nur auf Sicht und dürften bei einer entsprechend positiven Fundamentallage reagieren.

Neben Dow und Co. sorgte diese Nachricht auch beim DAX für positive Stimmung, das Barometer kratzt erneut an der Hürde von 15.542 Punkten. Ein Kurssprung über die Jahreshochs von 15.658 Zählern könnte dagegen weiteres Aufwärtspotenzial an 15.736 und schlussendlich 15.947 Punkte freisetzen.

Auf der Unterseite fungiert weiterhin der EMA 50 bei 15.380 Punkten als zuverlässige Unterstützung, erst unterhalb von 15.246 Punkten dürften sich größere Abschläge in den Bereich von 15.150 und 15.000 Punkten erstrecken.