DAX: In kleinen Schritten weiter hoch

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas zurückhaltend in die neue Woche und suchte in der ersten Tageshälfte nach einer Richtung. Wie immer verhalf der EMA 50 dem Barometer schließlich wieder zurück in die Spur, mit Eröffnung der US-Märkte konnte das Barometer seine Gewinne intraday weiter ausbauen. Allerdings erweckt der Index immer noch den Anschein einer Richtungssuche, zudem könnte das Island-Gap aus Ende letzter Woche das Barometer im weiteren Verlauf noch belasten.

Trotzdem muss dem DAX-Index zugute geschrieben werden, dass sich die Verluste insgesamt klar im Rahmen halten, in der abgelaufenen Woche wurde lediglich ein Test der Zwischenhochs aus Mitte Januar um 15.269 Punkten vollzogen. Kurzzeitig negativ ist dagegen der gescheiterte Ausbruchsversuch über die Hürde von 15.542 Punkten zu werten. Die US-Märkte schieben aber unerbittlich nach oben - hiervon sind positive Effekte zu erwarten.

Solange der DAX also zwischen 15.269 und 15.658 Punkten grob seitwärts schwankt, bleibt das Handelsgeschehen als neutral zu bewerten. Ein Ausbruch zur Oberseite könnte aber rasch Kaufsignale an 15.736 und darüber 15.947 Punkte freisetzen. Auf der Unterseite wären im Falle einer bärischen Auflösung Ziele um 15.150 und 15.000 Punkten für das Barometer angesiedelt.

Erste wichtige Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum vorläufigen BIP Q4, der endgültigen Industrieproduktion und der Kapazitätsauslastung aus Dezember vorgelegt. Erst ab 11:00 Uhr geht es mit dem europaweiten BIP aus Q4 (1. Veröffentlichung) weiter, zeitgleich werden die Erwerbstätigenzahlen aus dem gleichen Quartal vorgestellt. Die USA stoßen zur Mittagsstunde mit dem NFIB Small Business Index per Januar dazu, das Hauptaugenmerk bleibt aber auf den US-Verbraucherpreisen aus Januar um 14:30 Uhr gerichtet. Zur selben Zeit werden noch frische Daten zu Realeinkommen und ab 14:55 Uhr zu den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche vorgelegt.