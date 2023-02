DAX pendelt im Vorfeld der US-Inflationsdaten in enger Range. Brenntag und ThyssenKrupp im Fokus!

Thema des Tages sind heute die Inflationsdaten aus den USA. Im Vorfeld der Veröffentlichung zeigten sich die Anleger zwar zurückhaltend. Dennoch kann sich der DAX® in der ersten Handelsstunde oberhalb von 15.400 Punkten stabilisieren. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat zwar die eigenen Prognosen für 2022 übertroffen. Die Aktie gab dennoch nach. Bei Brenntag schürte der aktivistische Investor Capital Calls Spekulationen um eine Aufspaltung. Norma Group verbesserte sich nach überraschend guten Geschäftszahlen. ThyssenKrupp brach nach der Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal ein. Demnach ging das operative Ergebnis zurück. Der Börsengang der Wasserstofftochter Nucera ist zwar vorbereitet. Allerdings macht es Finanzvorstand weiterhin vom Börsenumfeld abhängig.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.430/15.470/16.650 Punkte Unterstützungsmarken: 15.000/15.200/15.250/15.300/15.390 Punkte

Am Vormittag blieb es recht ruhig am deutschen Aktienmarkt. Dabei pendelte der DAX® in einer engen Range zwischen 15.400 und 15.440 Punkten. Damit läßt der signifikante Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.430 Punkten weiter auf sich warten. Ein nachhaltiger Anstieg dürfte sich frühestens oberhalb von 15.470 Punkten abzeichnen. Auf der Unterseite findet der Leitindex aktuell im Bereich von 15.390 Punkten eine Unterstützung. Kippt der Index unter diese Marke, droht eine Konsolidierung bis 15.250/15.300 Punkte.