EQS-News: 10-Millionen-Villa in Cala Llamp auf Mallorca nimmt Form an: Bauakzente Balear Invest GmbH gibt Bau-Update

EQS-News: Bauakzente Balear Invest GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

10-Millionen-Villa in Cala Llamp auf Mallorca nimmt Form an: Bauakzente Balear Invest GmbH gibt Bau-Update



14.02.2023 / 09:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



10-Millionen-Villa in Cala Llamp auf Mallorca nimmt Form an: Bauakzente Balear Invest GmbH gibt Bau-Update

Luxus-Villa im Südwesten Mallorcas mit 6 Schlafzimmern, Lift und Infinity Pool.



Kaarst/Mallorca, 14. Februar 2023: Die Bauakzente Balear Invest GmbH (ISIN: DE000A30VGQ1) realisiert derzeit in Cala Llamp im Südwesten Mallorcas eine Luxus-Villa mit unverbaubarem Meerblick. Nach der Fertigstellung – bezugsfertig und voll möbliert – Mitte 2023 soll sie für über 10 Mio. Euro verkauft werden. Der Bau verläuft planmäßig: Die Fenster wurden in den vergangenen Wochen eingebaut. Auch die Fußbodenheizung wurde fertiggestellt und alle Natursteinböden sowie das hochwertige Parkett wurden verlegt. Derzeit werden die sieben Bäder realisiert und die Fassadenarbeiten stehen kurz vor Fertigstellung. Damit nimmt das spektakuläre und moderne Objekt mehr und mehr Form an. Auf vier Ebenen und einer Wohnfläche von 691 qm inklusive Lift werden sich sechs Schlafzimmer und sieben Bäder verteilen. Auch eine Tiefgarage mit sechs Stellplätzen wird vorhanden sein. Im Infinity Pool mit einer automatischen Salzwasseraufbereitung werden die künftigen Eigentümer einen herrlichen Blick auf das Meer haben. Die Umgebung ist sehr exklusiv: Der Gran Folies Beach Club ist wenige Fußminuten entfernt und zum Hafen von Port Andratx sind es nur wenige Autominuten. Finanzierung durch Eigenkapital und 6,50-%-Unternehmensanleihe Die inhabergeführte Bauakzente Gruppe ist seit 2015 auf Mallorca aktiv und plant, künftig jedes Jahr mit der Realisierung eines neuen Luxus-Objektes auf der Baleareninsel zu beginnen. Im laufenden Jahr soll in Nova Santa Ponsa der Bau einer exklusiven Villa starten. Der Bauantrag wurde bereits gestellt. Die Finanzierung erfolgt durch Eigen- und Fremdkapital. Die Bauakzente Balear hatte in 2022 eine Neubauvilla in Nova Santa Ponsa für rund 4 Mio. Euro verkauft. Daneben wurde eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro herausgegeben. Das Wertpapier notiert an der Börse Frankfurt, hat einen festen Zinssatz von 6,50 % p.a. und eine Laufzeit von 5 Jahren. Es kann weiterhin auch gebührenfrei über das Onlineportal www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente zum Festpreis von 100 % gezeichnet werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.bauakzente.com zum Download zur Verfügung.

Kontakt Bauakzente Balear Invest GmbH // Matthias-Claudius-Straße 17 // 41564 Kaarst // www.bauakzente.com // anleihe@bauakzente.com Presse / Investoren Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@bauakzente.de Über die Bauakzente Gruppe: Inhabergeführt mit mehr als 15 Jahren Erfahrung Die Bauakzente Balear Invest GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Bauakzente Uhlig GmbH und damit Teil der Bauakzente Gruppe. Die Bauakzente Gruppe ist ein inhabergeführter Immobilienprojektentwickler mit über 15 Jahren Erfahrung bei der Realisierung und dem Verkauf von Ein- & Mehrfamilienhäusern im gehobenen Segment. Neben der Kernregion Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2002 auf Sylt die erste Luxus-Immobilie entwickelt. Auf Mallorca ist die Bauakzente Gruppe seit dem Jahr 2015 aktiv und hat seitdem sechs exklusive Objekte entwickelt und veräußert. WICHTIGER HINWEIS Diese Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter bauakzente.com zum Download zur Verfügung.

14.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com