EUR/USD: EU-Wirtschaft wächst in Q4 wie erwartet – US-Inflation voraus

Positive Daten zum EU-Bruttoinlandsprodukt haben Anleger am Dienstagvormittag beschäftigt. Zudem blicken die Börsen mit Spannung auf die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung der US-Inflationsdaten.

Laut IG-Indikation notiert das Währungspaar EUR/USD mit 1,075 Dollar rund 0,26 Prozent in der Pluszone.

EU-Bruttoinlandsprodukt steigt im Jahr um 3,5 Prozent

Die Wirtschaft in der Eurozone ist Ende 2022 wie erwartet leicht gewachsen. Im vierten Quartal legte das sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,10 Prozent zu, wie das zuständige Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im Vorfeld wurde mit den Daten gerechnet.

Zum Vergleich: Im dritten Quartal konnte die Wirtschaft noch um 0,30 Prozent zulegen.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte die Wirtschaft um 1,9 Prozent zulegen, auf das gesamte Jahr gesehen um 3,50 Prozent.