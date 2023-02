Fachkräfte fordern Kita-Gipfel des Bundes

BERLIN (dpa-AFX) - Pädagogische Fachkräfte aus zwölf Bundesländern fordern einen bundesweiten Kita-Gipfel, um die Arbeitsbedingungen in der Kinderbetreuung zu verbessern. Immer mehr Kitas müssten wegen fehlenden Personals die Öffnungszeiten oder Kinderzahlen reduzieren oder ganze Gruppen schließen, teilten die Kita-Fachkräfteverbände mit. Viele Mitglieder berichteten, dass sie dauerhaft in Unterbesetzung arbeiteten und Bildungsarbeit, bedürfnisorientierte Betreuung und Förderung kaum mehr möglich seien. "Die Gesundheit vieler pädagogischer Fachkräfte leidet und die psychische Belastung nimmt immer weiter zu", hieß es.

Um das zu ändern, sehen die Fachkräfte den Bund in der Verantwortung, im Sinne der Bildungsgerechtigkeit in allen Bundesländern vergleichbare Standards in der frühkindlichen Bildung zu schaffen. Am besten geeignet, um Personal zu finden und zu halten, seien dabei kindgerechte Personalschlüssel und adäquate Räumlichkeiten.

Zu den Unterzeichnern der Mitteilung zählten die Fachverbände aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen/Bremen, Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen, Sachsen/Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern./cwe/DP/jha