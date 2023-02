Gute Performance für Voestalpine-Aktie

Der Aktienkurs der Voestalpine-Aktie konnte am heutigen Dienstag gut zulegen.

Mit einem Eröffungskurs von 32,86 € startend, ging es heute für die Voestalpine-Aktie um 0,28 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Kursanstieg von 0,85%.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,42% an.

Der Kursgewinn von heute trägt zu dem 12-Monats-Plus von 8,50% bei.