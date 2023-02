Mayr-Melnhof Karton-Aktie fällt leicht

Der Dienstag war ein fader Börsentag für Mayr-Melnhof Karton. Das Handelsvolumen lag -55,37% unter dem Durchschnitt und der Preis gab im Laufe des Tages leicht nach. Der Preis gab im Laufe des Tages leicht auf 156,60 € nach. Der Schlusspreis lag damit um -0,25% unter dem Preis bei Börseneröffnung von 157,00 €.

Mit dem Aktienpreis ging es Intraday ein wenig auf und ab, auch wenn der leichte Kursverlust keinen so großen Sprung machte. Seinen Tiefstkurs erreichte die Aktie heute bei 156,20 €, den besten Preis konnte man heute mit 158,00 € erzielen.

Nach dem gestrigen Plus von 0,51% gab es bei Mayr-Melnhof Karton heute also einen Kurswechsel. Grund zur Beuruhigung hatten die Anleger im Hinblick auf den im Vergleich nur schwachen Verlust jedoch nicht. Die Verluste der letzten Monate häufen sich weiter an. Zusammen mit dem heutigen Resultat hat die Mayr-Melnhof Karton-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -6,12% eingebüßt.