Ökonomen-Stimmen zur Inflationsentwicklung in den USA

Die hohe Inflation in den USA schwächt sich weiter ab, allerdings ist sie zu Jahresbeginn nur leicht gesunken. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der niedrigste Anstieg seit Oktober 2021. Bankökonomen hatten im Schnitt jedoch einen deutlicheren Rückgang von 6,5 Prozent im Dezember auf 6,2 Prozent erwartet.

Einschätzungen von Experten zur Entwicklung der US-Inflation im Überblick

Ulrich Wortberg, Volkswirt Landesbank Hessen-Thüringen

„Die Verbraucherpreise in den USA haben zu Anfang des neuen Jahres wieder zugelegt, was unter anderem den gestiegenen Benzinpreisen geschuldet ist. Da allerdings ein Basiseffekt aufgrund des inflationären Schubes Ende 2021 / Anfang 2022 wirkt, nehmen die Jahresteuerungsraten im Trend weiter ab. Dieser Effekt dürfte auch in den kommenden Monaten für eine nachlassende Inflationsrate sorgen - sowohl bei der Gesamtteuerung als auch bei der Kernteuerung. Da aber das Niveau weiterhin viel zu hoch ist und der Arbeitsmarkt bislang keine Schwächen erkennen lässt, wird die US-Notenbank noch weiter an der Zinsschraube drehen.“

Bernd Krampen, Volkswirt NordLB

„Diese Daten zeigen, dass die Entschleunigung des Preisauftriebs nur langsam vor sich geht - diesmal waren es gestiegene Energiepreise und immer noch die Mieten. Eine erneute Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf der nächsten FOMC-Sitzung Ende März ist damit wohl angesagt. Das werden die morgigen Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion bestätigen. Doch die konjunkturellen Risiken steigen - schließlich hatten in der Vergangenheit solch massive Zinsanhebungen nach derartig hohen Inflationsraten immer eine Rezession zur Folge!“

Dirk Chlench, Volkswirt Landesbank Baden-Württemberg

„Das Inflationsgespenst ist noch nicht verschwunden. Der Preisauftrieb ist insbesondere im Dienstleistungsbereich derzeit noch hoch. Aber angesichts der schwachen Konsumnachfrage und der etwas weniger kräftig steigenden Löhne sollte der Preisauftrieb auch im Dienstleistungsbereich in den kommenden Monaten nachlassen.“

Bernd Weidensteiner und Christoph Balz, Volkswirte Commerzbank

„Die Zahlen bestätigen die von Fed-Chef Jerome Powell wiederholt vorgebrachte Warnung, dass die Arbeit der US-Notenbank noch nicht getan ist. Auch in einer kürzerfristigen Betrachtung (also beispielsweise der annualisierten 3-Monatsrate, die bei der Kerninflation immerhin noch bei 4,6 Prozent liegt) bleibt die Teuerung noch viel zu hoch. Eine weitere moderate Straffung der Geldpolitik ist angezeigt. Wir gehen unverändert davon aus, dass die Fed die Leitzinsen noch um insgesamt 50 Basispunkte erhöht, die Obergrenze des Zielkorridors läge dann bei 5,25 Prozent.“

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank

„Die Fed ist nach eigenem Bekunden in der Nähe des Zinshochs. Für die Washingtoner Notenbank gestaltet sich allerdings die Kommunikation des Stopps weiterer Zinsanhebungen als schwierig. Das Problem ist, dass sich die Finanzierungsbedingungen trotz der Zinsanhebungen nicht deutlich genug verschlechtert haben. Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt noch stark und die Inflationsraten noch immer auf verhältnismäßig hohem Niveau. Die US-Währungshüter müssen also weiterhin ihren Willen zu Zinsanhebungen bekunden. Wenn sich aber in den kommenden Monaten die Konjunkturaussichten deutlicher eintrüben und gleichzeitig die Teuerungsraten weiter signifikant fallen, ist in den Frühjahrsmonaten der Zeitpunkt gekommen, ab dem die Fed von weiteren Zinsanhebungen absehen kann.“

Redaktion onvista/dpa-AFX