Omv gibt leicht um -0,34% nach

Bei Omv ging es heute leicht abwärts. Der Preis gab im Laufe des Tages leicht auf 47,00 € nach. Der Tagesschlusskurs lag damit um -0,34% unter dem Eröffnungskurs von 47,15 €.

Mit dem Kurs ging es Intraday ein wenig auf und ab, auch wenn der enttäuschende Schlusskurs keinen so großen Sprung machte. Seinen Tiefstkurs erreichte das Papier heute bei 46,72 €, den besten Preis konnte man heute mit 47,72 € erzielen.

Die Talfahrt bei Omv hält augenscheinlich also auch am heutigen Dienstag an, wobei die Verluste des Vortages mit -1,32% heftiger ausfielen.

Ein Blick auf die letzten 12 Monate sorgt bei Anlegern für weitere Sorgen: Um ganze -15,80% brach der Preis der Omv-Aktie ein.