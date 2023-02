Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment mit Kursgewinn in Rekordnähe

Bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ging es heute aufwärts.

Mit einem Eröffungskurs von 70,00 € startend, ging es heute für die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie um 1,40 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Zuwachs von 1,99%.

Offenbar etabliert sich bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von -1,54% an.

Das heutige Tagesergebnis addiert sich zu den merklichen Gewinnen von 79,45% der letzten zwölf Monate.