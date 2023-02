Wienerberger-Aktie notiert kaum verändert

Die Wienerberger-Aktie verabschiedete sich heute mit einem überschaubaren kleinen Gewinn.

Nicht viel, aber immerhin: 0,08 € machte die Wienerberger-Aktie heute zu ihrem Eröffngskurs von 27,70 € gut. Der Preis bei Börsenschluss von 27,86 € bedeutete einen leichten Kursgewinn von 0,29%.

Der Aufwärtstrend bei Wienerberger setzt sich also auch heute fort, wenngleich gemäßigter, wenn man den Gewinn des Vortages von 0,58% bedenkt. Ungeachtet des heutigen überschaubaren Gewinnes haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Wienerberger-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -8,89% eingebüßt.