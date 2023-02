30-jährige Rendite USA - Atempause vor Abschluss

Seit dem zyklischen Verlaufshoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 4,42 % befindet sich die 30-jährige Rendite USA im Konsolidierungsmodus. Charttechnisch festmachen können Anlegerinnen und Anleger diese Einschätzung an dem im Januar ausgeprägten „inside month“, d. h. die damalige Schwankungsbreite verblieb innerhalb des Pendants des Vormonats. Für den Februar gilt dieses Phänomen bisher ebenfalls, sodass möglicherweise sogar ein zweiter Innenstab in Folge ausgebildet wird. Unter dem Strich gestaltet sich die beschriebene Verschnaufpause überaus konstruktiv. So weisen die drei letzten Monatskerzen jeweils nennenswerte Lunten auf. Damit unterstreicht der aktuelle Kursverlauf den unterstützenden Charakter des alten Mehrjahreshochs vom November 2018 bei 3,47 %. Apropos Unterstützung: Auf Wochenbasis verläuft in diesem Dunstkreis zusätzlich die 38-Wochen-Linie (akt. bei 3,56 %) und auch diese Bastion wird durch eine Reihe von Kerzen mit markanter Lunte bestätigt. Die Hochs bei rund 4,00 % definieren in diesem Umfeld das nächste Anlaufziel, ehe bereits wieder das eingangs erwähnte Verlaufshoch vom Oktober 2022 (4,42 %) auf die Agenda rückt.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

