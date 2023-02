Aktien Frankfurt Schluss: Zinsangst hindert Dax nicht am Anstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Robuste US-Konjunkturdaten und damit verbunden die Sorge vor weiter steigenden Zinsen haben den Dax am Mittwoch nicht aufgehalten. Der Leitindex schloss mit plus 0,82 Prozent auf 15 506,34 Punkten. Allmählich rückt das in der vergangenen Woche erreichte Jahreshoch wieder näher.

Auch eine etwas schwächere Wall Street bremste den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht. So zog auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen an und präsentierte sich mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent auf 28 651,03 Punkte noch etwas besser als der Dax./ajx/he