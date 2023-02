APA ots news: Drei und Athonet testen gemeinsam Europas erstes privates Multi Operator Netz (MOCN).

Wien (APA-ots) - * 5G Campusnetz mit Kernnetz auf der Amazon AWS Cloud. * Erfolgreicher MOCN Pilot Ende 2022 mit Athonet Software. * Attraktive Lösung speziell für Großunternehmen und Gemeinden, die bereits auf Amazon Cloud sind. Drei Österreich, Amazon Web Service (AWS) und Athonet haben Ende 2022 Europas erstes privates Multi Operator Core Network (MOCN) erfolgreich getestet. Bei der innovativen Campusnetz-Lösung wurde das Drei 5G Standalone (5G+) Funknetz mit einem Core-Netzwerk in der Amazon Cloud kombiniert. Der Campusnetz-Test demonstriert das Potenzial, mehrere Kerneinheiten, die auf Amazon Web Service (AWS) laufen, miteinander zu kombinieren und so eine größere Flexibilität bei der Zuweisung von Funkressourcen für bestimmte Anwendungsfälle zu erreichen - eine attraktive Konfiguration für große Unternehmen und Gemeinden. Die MOCN-Lösung ist theoretisch mit mehreren Kernnetzen kombinierbar, deren Komponenten z.B. auf der Amazon Cloud in Europa lagern. Für den erfolgreichen Test integrierte Drei das auf Snowball Edge von AWS laufende Kernnetz mit der 5G Standalone Core-Software von Athonet in sein Live-Funknetz für die Errichtung eines 5G+ MOCNs (Multi Operator Core Networks). Diese Lösung erlaubt die parallele Nutzung der bestehenden 5G+ Funkinfrastruktur für Anwendungen im öffentlichen und im privaten Netzwerk. Die Konfiguration und Integration in die Drei-Testumgebung erfolgte innerhalb von nur zwei Tagen. Dies bedeutet, dass diese Lösung für Kunden sehr rasch umgesetzt werden kann. Zwtl.: Die wichtigsten Funktionen der Software-Plattform: * MOCN-Funktionalität, mit denen Drei privaten Core-Netzbetreibern Zugang zu einem gemeinsamen Funknetz ermöglicht. * Jeder Betreiber betreibt sein eigenes Kernnetz mit einem oder mehreren unabhängigen Rechenzentren. * AWS Snowball Edge erlaubt die Nutzung der Amazon Cloud im eigenen Rechenzentrum. Die Daten bleiben lokal im privaten Netz. Zwtl.: Die MOCN-Fähigkeit der Netzsoftware kann den Aufbau privater Netze ermöglichen: * Mittels MOCN werden Daten aus dem Funknetz abhängig vom Endgerät an das definierte Kernnetz geroutet. * Durch die Investition in ein eigenes Core-Netzwerk ist es kostengünstig möglich, unter Nutzung der bestehenden 5G Infrastruktur Anwendungsfälle in einem privaten 5G Campusnetz abzubilden. * Im Test wurde erfolgreich demonstriert, dass das bestehende 5G+ Funknetz von Drei mit einem Cloud-Native Kernnetz in der Amazon AWS Cloud rasch integrierbar ist. * Firmenkunden bzw. Gemeinden, die bereits auf Amazon AWS setzen, können so mit geringem Aufwand in das Thema "private 5G Campusnetze" einsteigen. Drei CTO Matthias Baldermann: "Durch ein Sharing von Funkressource zwischen öffentlichem Netz und privatem Campus können effizient neue Use Case Szenarien abdeckt werden. Mit AWS konnten wir in sehr kurzer Zeit ein Testsystem implementieren." Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/) Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0062 2023-02-15/10:26