BVB Aktie vor Champions-League-Spiel gegen FC Chelsea gefragt

Die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA legen wenige Stunden vor dem bedeutenden Hinspiel in der UEFA-Champions-League um über 1 Prozent auf 4,21 Euro zu. Anleger hoffen auf eine Fortsetzung der zuletzt positiven Serie. Vor allem in der Königsklasse versprechen sich die Funktionäre zusätzliche Einnahmen.

BVB setzt Siegesserie im Jahr 2023 weiter fort und betont Ansprüche auf CL-Plätze

Die sportliche Siegesserie hat sich bei Borussia Dortmund über das Wochenende gegen den SV Werden Bremen weiter fortgesetzt. Nach einem 2:0-Auswärtssieg rangiert der BVB auf Platz drei der Fußball-Bundesliga und betont damit seine Ansprüche auf die Qualifikationsplätze zur Königsklasse.

Bereits vor einer Woche konnte gegen den Stadtnachbarn Bochum im DFB-Pokal-Achtelfinale der Einzug in die nächste Runde erreicht werden.

In diesem Jahr hat der BVB alle seine Pflichtspiele gewinnen können.