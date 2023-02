DAX: Anleger warten ab

Der Deutsche Aktienindex DAX startete nahezu unverändert in den heutigen Handelstag und nutzt den 50-Tage-Durchschnitt erneut als Unterstützung. Zwar weist der Index ein kleines Kursplus auf, eine richtige Bewegung ist allerdings zur Wochenmitte nicht zu verzeichnen.

Tendenziell bewegt sich das Barometer ohnehin in der Handelsspanne vom gestrigen Handelstag mit einer leichten Aufwärtstendenz, aber noch immer birgt der Kursverlauf seit den aktuellen Jahreshochs bei 15.658 Punkten jedoch die Möglichkeit einer zweiten Verkaufswelle. Diese würde sich erst unterhalb von 15.305 Punkten andeuten und könnte geradewegs auf 15.150 Zähler abwärts reichen. Eine weitere Unterstützung darunter findet der DAX bei glatt 15.000 Punkten vor.

Auf der Oberseite trauen sich Käufer nicht so wirklich zuzuschlagen, ein Test der Jahreshochs bei 15.658 Punkten wird erst oberhalb von 15.542 Punkten erwartet. Gelingt es auch die Jahreshochs zu knacken, könnte das nächste Ziel um 15.736 Punkten für den DAX ausgerufen werden.

Weitere wichtige Wirtschaftsdaten folgen lediglich noch aus den USA und werden ab 15:15 Uhr mit Zahlen zur Kapazitätsauslastung und Industrieproduktion per Januar veröffentlicht. Um 16:00 Uhr stehen die Lagerbestände per Dezember auf der Agenda, zeitgleich wird noch der an NAHB-Hausmarktindex per Februar veröffentlicht. Um 16:30 Uhr folgt als letzte Nachricht die Höhe der Rohöllagerbestände.