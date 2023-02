DAX Ausblick: Anleger trotzen Inflations- und Zinssorgen

Anleger am deutschen Aktienmarkt haben trotz schwelender Inflations- und Zinssorgen am Mittwoch wieder Fuß gefasst. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben an den Märkten offensichtlich nur kurzzeitig für Irritationen gesorgt. In Anlegerkreisen werden jedoch nun drei weitere Zinserhöhungen jenseits des Atlantiks diskutiert. Auch die charttechnische Konstellation könnte an Bedeutung gewinnen. Laut IG-Indikation notiert der Deutschland 40 (DAX) am Nachmittag bei 15.465 Punkten und damit 0,35 Prozent in der Pluszone.

US-Inflation sinkt im Januar auf 6,4 Prozent – Zinssorgen erhalten neue Nahrung

Der Preisdruck in den USA lag mit 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut unter dem Vormonatswert (6,5 Prozent). Seit Juni 2022 gestaltet sich die Teuerungsrate damit rückläufig. Die restriktive Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die grassierende Inflation trägt damit auf der einen Seite zwar weiterhin ihre Früchte, allerdings womöglich nicht stark genug. Fachleute hatten im Vorfeld damit gerechnet, dass der Preisdruck noch weiter nachgelassen haben könnte (6,2 Prozent).

Bereits auf der kommenden Fed-Sitzung im März dürfte die Fed damit einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte in Erwägung ziehen und das Zinsband auf eine Spanne von 4,75-5,00 Prozent hieven. Auch für die Sitzungen im Mai und Juni könnte im gleichen Umfang an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht werden.

Zudem bleibt nicht zu vergessen, dass der US-Jobmotor weiterhin brummt.

Im Januar wurden über eine halbe Million neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen.