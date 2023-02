Dax dürfte vor US-Einzelhandelsdaten auf der Stelle treten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte zunächst weiter bedeckt halten.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten, nachdem er am Dienstag 0,1 Prozent schwächer bei 15.380,56 Punkten geschlossen hatte.

Die Anleger werden angesichts des überraschend moderaten Rückgangs der Inflationsrate in den USA ganz genau auf die Zahlen zum US-Einzelhandelsumsatz im Januar (14.30 Uhr MEZ) schauen. Zudem steht kurz darauf eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Europaparlament in Straßburg an. Dabei dürften die hohen Inflationsraten im Euroraum und der weitere Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus stehen. Die Finanzmärkte erhoffen sich vor allem Hinweise darauf, ob die Währungshüter nach der für März bereits in Aussicht gestellten Zinsanhebung ihren Straffungskurs fortsetzen werden.

Auf Unternehmensseite legen unter anderem die britische Großbank Barclays, der US-Lebensmittelkonzern Kraft-Heinz und die französische Gucci-Mutter Kering Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.380,56

Dax-Future

15.405,00

EuroStoxx50

4.238,76

EuroStoxx50-Future

4.247,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.089,27 -0,5 Prozent

Nasdaq

11.960,15 +0,6 Prozent

S&P 500

4.136,13 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.484,53 -0,4 Prozent

Shanghai

3.277,88 -0,5 Prozent

Hang Seng

20.801,61 -1,5 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Nette Nöstlinger. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)