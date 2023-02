DAX® - Zwei Zeitebenen - das gleiche kritische Niveau

Die Veröffentlichung der amerikanischen CPI-Daten hat in den zurückliegenden Monaten stets eine erhöhte Volatilität nach sich gezogen. Der gestrige Handelstag stellte dabei keine Ausnahme dar. Zwar gelang es dem DAX® die Abwärtskurslücke vom vergangenen Freitag zu schließen, doch das Tageshoch von 15.526 Punkten konnte das Aktienbarometer nicht über die Ziellinie retten. Vielmehr steht ein markanter Docht bei der gestrigen Tageskerze sowie ein Schlusskurs im unteren Drittel der gestrigen Hoch-Tief-Spanne zu Buche. Kurzfristig sollten Anlegerinnen und Anleger ihr Hauptaugenmerk deshalb auf die Unterseite legen. Interessant ist in diesem Kontext der Blick auf den Stundenchart: In der kurzen Frist droht hier die Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Die Nackenzone dieser drohenden Umkehr wird noch zusätzlich durch die Glättungslinie der letzten 200 Stunden (akt. bei 15.218 Punkten) untermauert. Auch auf Tagesbasis spielt dieses Level eine entscheidende Rolle: Schließlich bildet das Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) zusammen mit der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (untere Gapkante bei 15.222 Punkten) auch hier einen wichtigen Rückzugsbereich – zwei Zeitebenen, die gleiche Bastion!

DAX® (1 Hour)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.