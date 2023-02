Devisen: Euro gibt leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0715 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag moderat höher auf 1,0759 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften die Marktteilnehmer auf US-amerikanische Konjunkturdaten achten. Es werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Sie geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft, was eine wichtige Information für die US-Notenbank Fed ist. Am Dienstag hatten Inflationszahlen eine nur leicht rückläufige Teuerung ergeben. Die Federal Reserve steht daher weiter in der Pflicht, gegen die hohe Inflation vorzugehen./bgf/stk