E.ON - Ein dynamischer Ausbruchsversuch sieht anders aus

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,050 € (XETRA)

Auf den grundlegenden Sachverhalt einer drohenden kurzfristigen Trendwende - kurz bevor bei der E.ON-Aktie ein weitreichendes Kaufsignal gebildet werden könnte - war ich schon in der letzten Analyse eingegangen. An der Ausgangslage hat sich auch wenig geändert: Weiterhin befindet sich die E.ON-Aktie nach einer steilen Kaufwelle in einem Seitwärtskorridor zwischen 9,70 und 10,22 EUR. Aktuell nähert man sich wieder der Oberseite und macht dennoch aufgrund der internen Struktur des Anstiegs nicht den Eindruck, dass zunächst überhaupt der Bereich des Kursziels bei 10,15 EUR als erste signifikante Hürde überschritten werden könnte.

Sollte dies den Bullen dennoch gelingen, wäre der erste Schritt für einen Anstieg über 10,22 EUR getan und über der Hürde eine Kaufwelle bis 10,81 EUR und das nächsthöhere Kursziel bei 10,94 EUR die Folge. Auf Sicht der kommenden Wochen wäre sogar ein Anstieg bis 11,40 EUR denkbar.

Setzt der Wert dagegen in den nächsten Tagen unter 9,95 EUR zurück, wäre nicht nur ein Teil des Anstiegs seit Anfang Februar gekontert, sondern auch die steile Aufwärtstrendlinie der letzten Monate unterschritten. Damit wäre eine weitere Korrektur begonnen worden, die zu Abgaben bis 9,70 und 9,61 EUR führen dürfte. Darunter wäre auch die bärische SKS aktiviert und so ein Abverkauf bis 9,25 - 9,33 EUR zu erwarten.

Wichtig ist zu erwähnen, dass ein Bruch dieser Trendlinie nach einem Anstieg über 10,22 EUR ebenfalls ein Verkaufssignal bzw. den Beginn einer größeren Korrektur nach sich ziehen würde. Größeren Spielraum auf der Unterseite könnten sich die Bullen also nur durch einen sehr dynamischen Anstieg Richtung 10,81-10,94 EUR erarbeiten.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)