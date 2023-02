Eurowings schließt mit Airline Volotea Vertriebspartnerschaft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa-Tochter Eurowings will über eine Vertriebskooperation mit der spanischen Airline Volotea mehr Tickets in Südeuropa verkaufen.

Auf mehr als 140 Strecken in Europa bieten künftig beide Fluggesellschaften gegenseitig auf ihren Websites Tickets an, erklärten die Airlines am Mittwoch. Mehr als 100 Routen davon bediene bisher Eurowings, rund 40 Volotea. Von diesen seien acht neue Verbindungen geplant, so etwa zwischen Berlin und Verona oder von Düsseldorf nach Bordeaux. Damit könne Eurowings neue Ziele in Frankreich und Italien sowie Verbindungen innerhalb Südeuropas anbieten, erklärte Eurowings-Chef Jens Bischof. Beide Airlines erweiterten ihr Angebot mit der Kooperation deutlich.

Volotea-Chef Carlos Munoz sprach von Potenzial für eine stärkere, langfristige Partnerschaft. "Wir bleiben unabhängig, um es klar zu sagen", ergänzte er. Der wechselseitige Ticketverkauf sei kein Code Sharing, bei dem mehrere Airlines zusammen Flugzeuge füllen. Volotea wurde 2011 von Munoz gegründet. Mit einer Flotte von 41 Airbus-Flugzeugen will die Fluglinie in diesem Jahr 50 Millionen Passagiere befördern. Mehr als die Hälfte der Kunden und der Schwerpunkt des Geschäfts ist in Frankreich. Volotea sei auf Flugrouten mittelgroßer Städte spezialisiert, die von den großen Airline-Gruppen größtenteils nicht bedient werden. In Deutschland ist die Airline bisher nur als Shuttle-Service für Airbus zwischen den Standorten Hamburg-Finkenwerder und Toulouse im Einsatz.

Der Ferienflieger Eurowings betreibt eine Flotte von 100 Flugzeugen. Die Partnerschaft mit Volotea biete Potenzial über die Vertriebskooperation hinaus, sagte Eurowings-Chef Bischof.

